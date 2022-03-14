российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 марта 2022, 00:58 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В Израиле репатрианты с Украины будут проходить ускоренный обряд принятия иудаизма

Фото: pixabay

Министр разведки Израиля Элазар Штерн, выступая на заседании правительства, предложил создать специальные структуры для прохождения гиюра (ритуальный обряд принятия неевреем иудаизма) теми репатриантами с Украины, которые не являются евреями, – сообщает израильское издание Newsru.co.il.

Как сообщает телеканал Кан 11, Штерн заявил, что процедура гиюра должна быть облегченной.

«Мы находимся в чрезвычайной ситуации, а в чрезвычайной ситуации требуются чрезвычайные меры», – заявил министр разведки Израиля.

Штерна поддержал министр финансов Авигдор Либерман, который предложил «провести массовый гиюр, как это делалось в Вавилоне».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Конфликт на Украине, Общество, Политика,