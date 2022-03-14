В Израиле репатрианты с Украины будут проходить ускоренный обряд принятия иудаизма

Министр разведки Израиля Элазар Штерн, выступая на заседании правительства, предложил создать специальные структуры для прохождения гиюра (ритуальный обряд принятия неевреем иудаизма) теми репатриантами с Украины, которые не являются евреями, – сообщает израильское издание Newsru.co.il.
Как сообщает телеканал Кан 11, Штерн заявил, что процедура гиюра должна быть облегченной.
«Мы находимся в чрезвычайной ситуации, а в чрезвычайной ситуации требуются чрезвычайные меры», – заявил министр разведки Израиля.
Штерна поддержал министр финансов Авигдор Либерман, который предложил «провести массовый гиюр, как это делалось в Вавилоне».
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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