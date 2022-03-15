Россия в Совбезе ООН предложит свой вариант резолюции по Украине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во вторник, 15 марта, заявил, что Россия представит в Совете Безопасности ООН свой проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине, – сообщает ТАСС.

В ходе общения с журналистами Небензя заявил: «Мы представим наш собственный проект резолюции, который является гуманитарным. В тексте резолюции будут прописаны пункты о режиме прекращения огня, эвакуации гражданского населения, соблюдении международного гуманитарного права и прав человека и осуждении атак на мирных жителей».

Что касается сроков специальной военной операции РФ на Украине, российский постпред сказал: «Когда цели специальной военной операции будут достигнуты, она прекратится» и добавил, что перемирие вступит в силу, когда выдвинутые Россией условия будут воплощены в жизнь.

«Эти условия – демилитаризация, денацификация Украины, чтобы с ее территории не исходили никакие угрозы для России. Отказ от присоединения к НАТО», – сказал российский постпред.

Кроме того, Небензя сообщил следующее: «Президент Украины Зеленский несколько часов назад объявил, что понимает, что Украина не присоединится к НАТО, сославшись на свое разочарование тем, как НАТО отреагировала. Но цель вступления Украины в НАТО закреплена в конституции Украины, ее надо оттуда убрать прежде всего».

Также, Василий Небензя заявил, что Россия обеспокоена тем, как представители ООН, включая генерального секретаря Антониу Гутерриша, оценивают ситуацию на Украине.

«Мы очень обеспокоены тем, как представители ООН, в том числе на высоком уровне, и генеральный секретарь, и его заместитель Ди Карло, оценивают ситуацию на Украине, обвиняя Россию в неизбирательных атаках», – сказал российский дипломат.

Что касается взаимоотношений с КНР, отвечая на вопрос о публикациях СМИ о помощи Китая по спецоперации на Украине, постоянный представитель РФ при ООН сказал, что Россия и Китай являются стратегическими партнерами и смотрят на ситуацию в мире схожим образом.

«Мы стратегические партнеры с Китаем. Мы смотрим на мир и ситуацию в нем схожим образом», – заявил Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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