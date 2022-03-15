Россия ввела персональные санкции против президента США и других высших должностных лиц

Во внешнеполитическом ведомстве РФ сообщили: «В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта в российский «стоп-лист» включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Л.Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей».
Всего в российский «стоп-лист» внесены 13 представителей американского истеблишмента, он сформирован на основе взаимности.
1. президент Джо Байден;
2. госсекретарь Энтони Блинкен;
3. министр обороны Ллойд Остин;
4. глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли;
5. помощник президента США по нацбезопасности Джей Салливан;
6. директор ЦРУ Уильям Бернс;
7. пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки;
8. заместитель помощника резидента США по нацбезопасности Далип Сингх;
9. директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;
10. сын президента США Хантер Байден;
11. бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон;
12. первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;
13. президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.
В российском МИДе также сообщили: «В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер».
© 2022, РИА «Новый День»
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