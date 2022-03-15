В Госдуме предложили вернуть статью за спекуляцию

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Максим Иванов предложил вернуть в стране статью за спекуляцию, – сообщают СМИ.

По мнению парламентария, «бизнесменов, которые наживаются на гражданах и завышают цены, нужно привлекать к уголовной ответственности».

При этом российские ретейлеры сообщают, что продуктов на товарных складах удовлетворения спроса достаточно, поставки в магазины осуществляются регулярно и дефицита нет.

«На складах Х5 Group товарных запасов достаточно, поставки ключевых позиций увеличены, в магазины продукты отправляются регулярно. Если в зале пустая полка, значит, товар уже на разгрузке или в пути», – отметили в Х5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик»).

Москва, Иван Бабурин

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