Россия ввела персональные санкции против премьера Канады и «пробандеровских элементов»

Россия вводит персональные санкции против премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главы МИД, минобороны и более 300 параментариев, а также других представителей истеблишмента этой страны, – сообщили в МИД РФ.

В заявлении российского МИДа говорится: «В ответ на лихорадочно вводимые официальной Оттавой, соревнующейся в русофобском раже с Вашингтоном, все новые санкции, которые были распространены на высших руководителей России и практически весь российский депутатский корпус, с 15 марта с.г. в «черный список» лиц, невъездных в Российскую Федерацию, включаются Премьер-министр Дж.Трюдо, министры иностранных дел и национальной обороны М.Джоли и А.Ананд».

Отдельно внешнеполитическое ведомство России отмечает, что среди попавших под санкции 313 канадцев «большинство депутатов Палаты общин канадского Парламента и агрессивные пробандеровские элементы».

«Данный шаг носит вынужденный характер и предпринят в порядке реакции на выходящие за рамки приличий враждебные действия нынешнего канадского режима, который столь долго испытывал наше терпение. Каждый русофобский наскок, идет ли речь о нападениях на российские дипломатические миссии, закрытии воздушного пространства или фактическом разрыве Оттавой двусторонних экономических связей – в ущерб канадским же интересам, – неизбежно получит решительный и необязательно симметричный отпор», – сообщили в МИД России.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»