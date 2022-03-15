Россия денонсирует устав Совета Европы

Вице-спикер Совета федерации РФ Константин Косачев во вторник, 15 марта, заявил, что Россия при выходе из Совета Европы будет денонсировать Устав организации, Европейскую конвенцию по правам человека, конвенции, не отвечающие интересам России, сообщает РИА Новости.

В частности, Косачев сказал: «Россия точно будет денонсировать Устав Совета Европы, ЕКПЧ и еще четыре Конвенции (хартии), участие в которых предусмотрено только для членов Совета Европы. Плюс, вероятно, те конвенции СЕ, участие в которых возможно и для не входящих в СЕ государств, но участие в которых более не отвечает интересам Российской Федерации».

«Перечень таких соглашений будет определяться дополнительно», – заявил вице-спикер Совфеда.

В свою очередь в МИДе России заявили, что 15 марта генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич вручено уведомление о выходе Российской Федерации из Организации.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве сказали, что выход России из Совета Европы не повлияет на права и свободы российских граждан.

В министерстве иностранных дел отметили, что «в Конституции Российской Федерации установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека. Положения основных договорно-правовых актов Совета Европы включены в российское законодательство».

Москва, Иван Бабурин

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