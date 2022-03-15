Российский проект резолюции СБ ООН предусматривает прекращение огня для эвакуации всех гражданских лиц

Россия представила проект резолюции Совета Безопасности ООН по Украине, в котором предусматривается прекращение огня для эвакуации всех гражданских лиц, – сообщает ТАСС.

В документе, в частности, подчеркивается «глубокая озабоченность сообщениями о пострадавших среди гражданского населения, в том числе детей, а также ухудшающейся гуманитарной ситуацией на и вокруг Украины, растущим числом внутренне перемещенных лиц и беженцев, нуждающихся в гуманитарной помощи».

В резолюции, представленной Россией, поддерживается призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к возвращению на путь диалога и переговоров. В документе также содержится призыв к прекращению огня для «быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц», а также необходимость согласования всеми сторонами гуманитарных пауз.

Следует отметить, что предложенный Россией проект резолюции СБ ООН по Украине также содержит призыв к финансированию программы ООН по гуманитарному реагированию.

«Совет Безопасности ООН призывает членов организации профинансировать срочный призыв ООН по гуманитарной помощи Украине, а также региональный план реагирования на ситуацию с беженцами; Совет Безопасности подчеркивает координирующую роль всемирной организации в оказании гуманитарного содействия внутри Украины и за ее пределами», – говорится в резолюции.

Отметим, что ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что для оказания гуманитарной помощи на Украине в ближайшие три месяца, по оценкам всемирной организации, требуется $1,7 млрд.

Кроме того, российский проект резолюции предусматривает обеспечение защиты мирного населения и гражданских объектов, а также требование ко всем сторонам соблюдать международное гуманитарное право и права человека.

В документе, предложенном Россией, решительно осуждаются преднамеренные атаки на мирное население и гражданские объекты, включая неизбирательные обстрелы, а также размещение военных объектов и техники в густонаселенных районах.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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