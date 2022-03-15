Китай назвал G20 неподходящей платформой для обсуждения вопросов политики и безопасности

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на ежедневной пресс-конференции во вторник, 15 марта, завил, что G20 не подходит для обсуждения вопросов политики и безопасности, таких как ситуация в Украине, – сообщает Синьхуа.

При этом представитель МИД КНР сказал, что Группа 20 является ведущим форумом международного экономического сотрудничества и призвал G20 придерживаться своего мандата, а именно – углублять солидарность и сотрудничество и работать над совместным ответом на такие острые вызовы, как глобальное общественное здравоохранение, финансово-экономические вопросы.

Чжао Лицзянь отметил, что в нынешних условиях G20 берет на себя важные обязательства по продвижению международного противоэпидемического сотрудничества и поддержанию стабильности и процесса восстановления мировой экономики.

«Китай продолжит принимать активное участие в процессе подготовки к предстоящему саммиту на Бали и вносить позитивный вклад в улучшение глобального экономического управления и содействие восстановлению экономики после пандемии», – заявил китайский дипломат.

Пекин, Иван Бабурин

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