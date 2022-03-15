Путин: в Европе проигнорировали ракетный удар ВСУ по Донецку

Президент России Владимир Путин, в ходе состоявшегося во вторник, 15 марта, разговора с председателем Европейского совета (ЕС) Шарлем Мишелем обратил внимание, что руководство ЕС проигнорировало бесчеловечный и преступный ракетный удар Киева по жилому кварталу в центре Донецка, – сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении Кремля говорится: «Президент России обратил особое внимание, что руководство Евросоюза, публично оценивая происходящее, проигнорировало вчерашнюю преступную и бесчеловечную акцию украинских военных – ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведший к многочисленным жертвам среди гражданского населения».

В Кремле сообщили, что президент РФ и глава ЕС Шарль Мишель продолжили обсуждение ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите республик Донбасса, а также гуманитарных аспектов, включая меры по эвакуации мирных жителей

Отмечается, что Владимир Путин изложил принципиальные оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей по выработке договоренностей с учетом известных российских требований.

«При этом отмечено, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок», – сообщили в пресс-службе Кремля.

А между тем, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что вечером вторника, 15 марта, украинские боевики вновь применили комплекс «Точка-У» по Макеевке. Удар пришелся по микрорайону Солнечный в центре города. Горят два магазина, пострадали жилые дома.

Москва, Иван Бабурин

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