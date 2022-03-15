Байден направит помощь Украине в размере почти 15 миллиардов долларов

Президент США Джозеф Байден во вторник, 15 марта, заявил, что завизировал законопроект о финансировании федеральной администрации на $1,5 трлн., из которых $13,6 млрд. будут направлены в качестве помощи Украине, – сообщают СМИ.

В своем твиттере Байден написал: «Я только что подписал двухпартийный законопроект по финансированию администрации, обеспечивая ее работу и предоставляя беспрецедентные $13,6 млрд. финансирования для Украины».

Со своей стороны, издание The Hill отмечает, что бюджет рассчитан на период до сентября текущего года. Проект согласовывался месяцами, пока не был представлен в окончательном виде Конгрессу США на прошлой неделе. После этого он получил поддержку со стороны республиканцев и демократов как в сенате, так и в палате представителей.

Вашингтон, Иван Бабурин

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