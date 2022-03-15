Россия вышла из ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во вторник, 15 марта, единогласно высказались за то, чтобы Россия покинула организацию, – сообщают СМИ.

В твиттере ПАСЕ говорится: «За» – высказались 216 человек, трое воздержались.

Ассамблея, проголосовав единогласно, призвала Комитет министров Совета Европы ходатайствовать, чтобы Россия «незамедлительно покинула Совет Европы.Ассамблея считает, что Российская Федерация более не может быть государством-членом организации».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что вице-спикер Госдумы, глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что решение о выходе России из Совета Европы принято и соответствующее письмо главы МИД Сергея Лаврова передано генсеку СЕ.

Следует отметить, что Толстой заявил: «Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение».

Также сообщалось, что Россия будет денонсировать Устав Совета Европы, Европейскую конвенцию по правам человека, еще четыре конвенции и, возможно, ряд документов, которые не отвечают интересам РФ, о чем заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Страсбург, Иван Бабурин

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