США хотели бы принять украинских беженцев, но не знают как

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов во вторник, 15 марта, заявила, что США приветствовали бы беженцев с Украины, однако страна пока не предлагает таким лицам никакой упрощенной процедуры въезда в Соединенные Штаты, – сообщают СМИ.
«Президент приветствовал бы приезд сюда украинцев. Разумеется, они в настоящее время могут подавать документы на въезд в США в качестве беженцев. Однако мы продолжаем обсуждать, какие варианты могут существовать», – заявила Псаки.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обещал «принять украинских беженцев с распростертыми объятиями».
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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