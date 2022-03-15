Берлин: Исключение России из ПАСЕ защитит «европейские ценности»

Статс-секретарь МИД ФРГ Анна Люрманн во вторник, 15 марта, заявила, что в МИД Германии приветствуют требование выхода РФ из ПАСЕ, – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу германского МИДа.

Сообщается, что Люрманн заявила следующее: «Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала в ходе беспрецедентного голосования за исключение России. Исключение России – необходимый шаг в защите наших ценностей. Жестким нападением на Украину Россия попирает основные ценности Совета Европы. Россия вышла из общего канона ценностей, состоящего из прав человека и международного права. Россия годами нарушает свои обязательства по Европейской конвенции о правах человека».

ПАСЕ ранее проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать выхода России из организации. «За» проект заключения проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, «против» – ноль, «воздержались» – трое.

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия официально выходит из Совета Европы. Соответствующее уведомление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова передали руководству организации.

Берлин, Иван Бабурин

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