Вице-премьер Польши призвал направить на Украину вооруженную миссию НАТО

Киев, март 16 (Новый День, Иван Бабурин) – Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 15 марта, в Киеве встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, вице-премьером Польши Ярославом Качиньским, главой кабмина Чехии Петром Фиалой и председателем правительства Словении Янезом Янша, во встрече также участвовал премьер Украины Шмыгаль. Обсуждались, в частности, вопросы вооружений и эвакуации, – сообщает РИА Новости.

Отмечается, что после встречи с Зеленским вице-премьер Польши Качиньский предложил направить на Украину вооруженную миссию НАТО или миссию более широкого состава.

Польский вице-премьер, лидер правящей партии «Закон и справедливость», Ярослав Качиньский заявил на брифинге в Киеве по итогам переговоров с руководством Украины следующее: «Считаю, что нужна миротворческого миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины».

«Это не будет безоружная миссия. Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами», – сказал Качиньский в эфире Telewizja Polska.

Кроме того, польский политик призвал как можно быстрее предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС и оборонительное вооружение.

Отметим, что в Европе подчеркивается, что делегация представителей Польши, Чехии и Словении в Киеве представляет Евросоюз. Визит согласован с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Информация о визите передана в НАТО, ОБСЕ и ООН.

Цель визита – подтверждение безоговорочной поддержки всего Европейского союза суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета помощи украинскому государству и обществу.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»