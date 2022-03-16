США будут принимать новые меры, чтобы Россия несла издержки

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в среду, 16 марта, заявил, что Соединенные Штаты намерены предпринимать дальнейшие меры против России, – сообщает ТАСС.

В заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн по итогам переговоров говорится, что давление на Россию продолжится в связи с проведением ею военной операции на Украине, а также с целью укреплять восточный флаг НАТО.

Сообщается также, что помощник президента США вновь подчеркнул, что Вашингтон твердо и недвусмысленно выступают против операции РФ.

«Салливан четко заявил о приверженности США дальнейшему наложению издержек на Россию с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины и укреплению восточного фланга НАТО в полной координации с нашими союзниками и партнерами», – заявили в американской администрации.

Салливан также сказал Патрушеву, что, Москва «должна прекратить атаки на украинские города, если настроена на дипломатию».

Вашингтон, Иван Бабурин

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