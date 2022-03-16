Минобороны РФ: Посольство США на Украине распространяет заведомо ложную информацию

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в среду, 16 марта, заявил, что на официальных страницах посольства США на Украине, а также на украинских интернет-ресурсах одновременно публикуются «фейки» о действия российских вооруженных сил.

В ходе брифинга Конашенков заявил: «Сегодня, одновременно на всех пропагандистских ресурсах киевского режима были распространены видеокадры погибших в Чернигове мирных жителей, которые якобы были «расстреляны российскими военнослужащими». Указывалось, что все погибшие якобы стояли в очереди за хлебом».

«Хочу подчеркнуть, – в Чернигове российских военнослужащих не было и нет. Все подразделения российских вооруженных сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, и никаких наступательных действий на город не ведут», – сказал представитель российского минобороны.

Генерал-майор Конашенков также рассказал: « На видеокадрах, тиражируемых украинскими пропагандистами, нет никаких следов от разрывов боеприпасов. Все окна в близлежащих зданиях целые. Никаких повреждений стен, других следов взрыва на земле нет. Таким образом, все погибшие люди, – жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры, – очередная постановка СБУ».

Москва, Иван Бабурин

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