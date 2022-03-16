Киев готовит провокацию с применением отравляющих веществ

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в среду, 16 марта, заявил, что при поддержке западных стран, СБУ готовится провокация с применением ядовитых веществ против мирных жителей.

Представитель минобороны России на брифинге сказал: «Нам достоверно известно, что целью провокации является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины. Для пресечения любых провокаций украинских националистов с отравляющими веществами, российские военнослужащие на освобожденной территории берут опасные объекты под контроль и обеспечивают их безопасность».

«Хочу официально заявить, в подразделениях российских Вооруженных Сил, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов. Российская Федерация, в отличие от США, давно выполнила взятые на себя международные обязательства, полностью уничтожив все запасы химического оружия», – заявил Игорь Конашенков.

Кроме того, Конашенков отметил, что среди захваченной российскими ВС в 4-й бригаде украинской национальной гвардии боевой документации имеется подробная карта территории Украины с нанесенными на ней объектами и типами хранящихся ядовитых веществ.

«Любая попытка провокации СБУ с использование отравляющих веществ неминуемо будет раскрыта», – заявил официальный представитель министерства обороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»