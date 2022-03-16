Российские войска продолжают уничтожать военные объекты и вооружение ВСУ

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в среду, 16 марта, заявил, что в ходе военной спецоперации на Украине российскими войсками совместно с военными ЛДНР было уничтожено 34 украинских военных объекта.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 34 военных объекта Украины. Из них одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 19 мест скопления боевой техники», – сообщил представитель минобороны РФ.

Генерал-майор Конашенков также рассказал, что утром 16 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в населенном пункте Винница.

«В течение дня авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Сараны, а также шесть беспилотных летательных аппаратов», – сказал Игорь Конашенков.

Также сообщается, что группировка войск ЛНР, развивая наступление, продвигаются вперед с нескольких направлений внутри города Северодонецк. Подразделения ДНР ведут бой за овладение населенным пунктом Марьинка. Продвижение вперед за день составило 2 километра.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 180 самолетов и вертолетов, 166 беспилотных летательных аппаратов, 1367 танков и других боевых бронированных машин, 132 реактивных систем залпового огня, 502 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1156 единиц специальной военной автомобильной техники», – рассказал официальный представитель минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

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