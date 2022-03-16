Молдавия требует у России вывести войска из Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев продолжает настаивать на выводе российских военных с территории Молдавии, – сообщает РИА Новости.

Президент Санду заявила следующее: «Молдавия всегда ясно говорила, что Россия имеет значительную роль в том, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения и заканчивая всем, что происходит по сегодняшний день. Мы просим вывести российских военных, мы просим ликвидировать боеприпасы на складах левобережья, мы выступаем за мирное решение конфликта».

Следует напомнить, что Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) во вторник вечером, 15 марта, приняла поправку к документу о действиях России на Украине, согласно которой признает Приднестровье «зоной российской оккупации».

Со своей стороны, вице-спикер молдавского парламента Влад Батрынча заявил, что таким образом ПАСЕ пытается втянуть Молдавию в конфликт на Украине.

В свою очередь в МИДе Приднестровской Молдавской республики назвали формулировки ПАСЕ об «оккупированном» Россией Приднестровье деструктивными и противоречащими принципам мирного политического урегулирования отношений между Тирасполем и Кишиневом.

Кишинев, Иван Бабурин

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