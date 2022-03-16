США обвинили Китай в «неправильно выбранной стороне истории»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 16 марта, заявил, что Китай принял не ту сторону в ситуации вокруг Украины и подчеркнул, что США все еще ждут от Китая ясной позиции, – сообщают Известия со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Американский госдепартамент распространил заявление Блинкена, в котором он говорит следующее: «Китай уже оказался на неправильной стороне истории, когда речь идет об Украине и агрессии, совершаемой Россией. Тот факт, что он не выступил решительно против такого, не высказался против этой агрессии, противоречит обязательствам Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН, ответственного за поддержание мира и безопасности. Это совершенно не соответствует тому, что Китай говорит и повторяет вновь и вновь о неприкосновенности устава ООН и базовых принципов, включая суверенитет стран».

При этом госсекретарь США заявил, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО намерены и далее предоставлять вооружение Украине, всячески избегая прямого участия войск НАТО в ситуации на Украине.

Следует отметить, что британская The Guardian ранее сообщила, что Китай готов оказать России необходимую экономическую поддержку, в том числе вариант передачи России военных дронов, что крайне настораживает власти США.

В свою очередь, в понедельник, 14 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пригрозила КНР «большими последствиями» в случае нарушений им санкционного режима против России.

Напомним, что США ранее обвиняли в неправильном выборе стороны истории Россию. Так, в марте 2014 году это сказал бывший на тот момент президентом США Барак Обама в связи с защитой Крыма от украинских войск. А в 2018 году подобное сказал вице-президент США Майк Пенс после того, как Россия осудила массированный ракетный по Сирии удар, произведенный вооруженными силами США, Великобритании и Франции.

Вашингтон, Иван Бабурин

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