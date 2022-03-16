США передадут Украине тысячи единиц вооружений и миллионы боеприпасов

Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву в среду, 16 марта, заявил, что Соединенные Штаты намерены передать Украине дополнительные вооружения, – сообщает ТАСС.

В своем выступлении, в частности, Байден заявил: «Данный пакет предполагает выделение беспрецедентной помощи Украине, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он включает в себя 800 систем ПВО, чтобы украинские военные могли останавливать самолеты и вертолеты».

В Белом доме уточнили, что речь идет о переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК) Stinger.

«В наш новый пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем», – сказал американский лидер.

По данным американской администрации, Бацйден имел ввиду: 2 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin, 6 тыс. противотанковых гранатометов АТ-4, а также 1 тыс. легких противотанковых систем. Также сообщается, что США предоставят Киеву 100 тактических беспилотников.

Кроме вышеперечисленного, по словам Джо Байдена, Киеву будут переданы еще около 7 тыс. единиц стрелкового оружия, 25 тыс. бронежилетов и столько же касок, 100 гранатометов, 400 пулеметов, а также более 20 млн. единиц различных боеприпасов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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