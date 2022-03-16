Украинские боевики убили четырех человек в колонне беженцев

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в среду, 16 марта, сообщил, что под Харьковом боевики ВСУ обстреляли колонну с беженцами, в результате чего погибли четыре человека.

«Сегодня на харьковском направлении украинская сторона в очередной раз обстреляла автобусную колонну с беженцами, двигающуюся по гуманитарному коридору в сторону России. В результате четыре человека погибли, есть раненые», заявил Мизинцев.

Начальник Национального центра управления обороной потребовал от украинской стороны неукоснительно выполнять все условия по обеспечению безопасности гуманитарных коридоров на всех направлениях, – сообщили в минобороны РФ.

Генерал-полковник также сказал, что «исходя исключительно из гуманных принципов для эвакуации мирных жителей, насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, российская сторона 16 марта соблюдает «режим тишины» на ранее предложенных украинскими властями гуманитарных коридорах на киевском, запорожском, житомирском, сумском, харьковском и полтавском направлениях».

«ВСУ и националисты не позволяют покидать города мирным гражданам, если они хотят уехать в сторону России, что неоднократно подтверждено средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов. По открытым в сторону Российской Федерации гуманитарным коридорам неонацисты национальных батальонов никого не выпускают, угрожая физической расправой, а тех, кому удается прорываться, безжалостно обстреливают», – заявил Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник Мизинцев рассказал также, что за сутки из опасных районов на Украине, невзирая на все сложности, чинимые украинской стороной, было эвакуировано около 12,5 тысяч человек.

«За прошедшие сутки, без участия Киева, из опасных районов удалось эвакуировать 12 тысяч 440 человек, из них – 2242 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 271 тысячу 231 человека, из которых 58 тысячи 422 – дети», – сказал начальник Национального центра управления обороной РФ.

Москва, Иван Бабурин

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