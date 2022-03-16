ЕСПЧ прекратил прием жалоб на Россию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации, – сообщают СМИ со ссылкой на заявление организации.

В заявлении ЕСПЧ говорится: «В соответствии с постановлением Комитета министров о том, что Российская Федерация прекращает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года, суд принял решение приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации».

В ЕСПЧ при этом отметили, что суд будет уполномочен рассматривать жалобы граждан Российской Федерации на нарушения конвенции, совершенные до 15 марта включительно. Также ЕСПЧ сможет рассматривать жалобы, которые уже поданы из России, сейчас их около 17 000.

Следует отметить, что в 2021 году 21% из 44 257 обращений в Страсбургский суд были направлены из России.

Страсбург, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»