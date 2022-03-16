Байден назвал Путина «военным преступником»

Президент США Джо Байден во время краткого общения с журналистами из пула Белого дома заявил, что считает президента России Владимира Путина «военным преступником», – сообщают СМИ.

Сообщается, что в ходе общения с Байденом корреспондент телеканала Fox News спросила президента США, готов ли он, «после всего что мы видели», назвать своего российского коллегу военным преступником, на что сначала Байден ответил отрицательно и вышел из комнаты, однако затем вернулся, переспросил и заявил: «Он военный преступник».

Как сообщает РИА Новости, в Кремле назвали недопустимой и непростительной риторику президента США Джо Байдена, страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Байдена, сказал: «Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире».

Вашингтон, Иван Бабурин

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