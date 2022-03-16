Патриарх Кирилл, папа римский и глава церкви Англии обсудили ситуацию на Украине

Московский патриархат в среду, 16 марта, сообщил, что патриарх Кирилл обсудил с папой римским Франциском и архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби ситуацию на Украине.

На сайте Московского патриархата в сообщении о разговоре патриарха Кирилла с папой римским говорится: «Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам текущего кризиса и действиям Русской православной церкви и Римско-католической церкви по преодолению его последствий».

Также сообщается, что стороны отметили «исключительное значение» продолжающихся переговоров российской и украинской делегаций и выразили надежду на «скорейшее достижение справедливого мира».

Кроме того, Святейший Патриарх Московский и всея Руси и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби обсудили вопрос помощи беженцам. Кроме того, они затронули ситуацию на Украине, а патриарх Кирилл «подробно изложил» позицию РПЦ по происходящим событиям начиная с 2014 года.



В сообщении Московского патриархата также говорится, что «патриарх Кирилл особо отметил, что у каждого человека должно быть право свободно исповедовать свою веру и говорить на своем родном языке, не подвергаясь при этом политическим преследованиям».

Москва, Иван Бабурин

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