Китай может принять жесткие ответные меры в отношении США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в среду, 16 марта, заявил, что США за последнее время выступили с целым рядом провокационных заявлений в отношении Китая, что демонстрирует глубоко укоренившийся менталитет холодной войны и идеологию блокового противостояния, – сообщает Синьхуа.

Отвечая на вопрос, касающийся украинского кризиса, Чжао Лицзянь призвал США не наносить ущерб законным правам и интересам Китая в какой бы то ни было форме.

«Если Соединенные Штаты продолжат упрямо стоять на своем, КНР неизбежно примет жесткие ответные меры», – заявил представитель МИД КНР.

Китайский дипломат обратил внимание на высказывание пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, которая заявила, что США хотят дать понять Китаю, с какими последствиями ему придется столкнуться в случае поддержки агрессивных действий России.

«Если Китай вопреки предостережениям США решит помочь России в преодолении последствий санкций, то у Соединенных Штатов есть определенный набор инструментов, который может быть применен в координации с нашими европейскими партнерами», -сказала Псаки, на что Чжао Лицзянь ответил: «Подобные заявления США являются неприкрытым проявлением буллинга и принуждения, демонстрируют глубоко укоренившийся у администрации США менталитет «холодной войны» и идеологию блокового противостояния».

«Это еще один плод американской философии, суть которой, так называемый «разговор с позиции силы», – сказал китайский дипломат.

Чжао Лицзянь также подчеркнул, что санкции никогда не были эффективным инструментом разрешения проблем. Китай выступает против любых форм односторонних санкций и «юрисдикции длинной руки» США и будет твердо защищать законные права и интересы китайских предприятий и частных лиц.

«С одной стороны, США пытаются заручиться поддержкой Китая, а с другой -размахивают перед ним санкционной дубиной. Подобная тактика является неприемлемой. Мы призываем США не наносить ущерб законным правам и интересам Китая в какой бы то ни было форме. Если же Соединенные Штаты продолжат упрямо настаивать на своем, КНР неизбежно примет жесткие ответные меры», – заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Пекин, Иван Бабурин

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