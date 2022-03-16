Великобритания, США и еще несколько стран запросили заседание Совбеза ООН

Провести заседание Совета безопасности ООН по Украине в четверг, 17 марта, запросили Великобритания, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия и США, – сообщает РИА Новости.

В Twitter британской миссии при ООН говорится: «Великобритания, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия и США запросили проведения заседания СБ ООН по Украине».

Также РИА Новости со ссылкой на источник в СБ ООН сообщает, что страны просят провести заседание в четверг во второй половине дня. По словам собеседника агентства, заседание должно быть посвящено гуманитарной ситуации на Украине.

Следует отметить, что ранее в среду, 16 марта, сообщалось, что на пятницу, 18 марта, запланировано голосование Совбеза ООН по проекту гуманитарной резолюции России по Украине. В свою очередь, председатель СБ ООН ранее сообщал, что голосование ожидается в четверг, поскольку в среду по тексту проходят консультации членов Совбеза.

Напомним, что во вторник, 15 марта, Россия представила проект резолюции СБ ООН, согласно которому Совет безопасности призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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