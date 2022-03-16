Израиль не желает принимать нацистов под видом беженцев с Украины

Израильский политолог Саймон Ципис в среду, 16 марта, в интервью газете Взгляд заявил, что решение Израиля отменить безвизовый въезд для украинских беженцев продиктовано нежеланием по ошибке предоставить убежище людям с неонацистскими взглядами.

Напомним, что изначально Израиль планировал принимать беженцев с Украины по квоте. Позже квоты были отменены, а «власти готовы принять практически любое количество беженцев и любой национальности».

Сотрудник тель-авивского Института исследований национальной безопасности Саймон Ципис, говорит, что «конфликт Москвы и Киева стал причиной скандала внутри нашего правительства, появилась угроза развала правящей коалиции. В итоге правительство пересмотрело миграционную политику и отменило свободный въезд для украинцев», – пояснил Ципис и добавил, что многих министров удивило, «насколько агрессивно отреагировало на наше решение руководство Украины».

Еще одной из причин, по которой был отменен свободный въезд для украинских беженцев, стало опасение израильских политиков, что вместе с украинскими беженцами в страну попадут люди с неонацистскими взглядами.

«Целый ряд исследований показал, что на Украине неонацизм присутствует в вооруженных силах, в националистических батальонах. Мы не хотим по ошибке предоставить убежище людям с неонацистскими взглядами», – заявил Саймон Ципис.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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