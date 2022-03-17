Эрдоган поблагодарил Путина за содействие в эвакуации с Украины турецких граждан

Пресс-служба Кремля в четверг, 17 марта сообщила, что между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор, в котором они обсудили ход российской специальной операции на Украине.

В сообщении пресс-службы говорится: «Обсуждены различные аспекты развития ситуации вокруг проведения специальной военной операции по защите Донбасса».

Президент России также информировал своего коллегу о ходе переговоров российских и украинских представителей. Кроме того, лидеры дали позитивную оценку «итогам недавних переговоров глав МИД в Анталье и Москве».

Со своей стороны Эрдоган поблагодарил Путина за содействие в эвакуации с территории Украины турецких граждан.

«В беседе особый акцент был сделан на гуманитарной составляющей. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за содействие в эвакуации с территории Украины турецких граждан, а также в безопасном выходе судов с турецкими грузами из российских портов в акватории Азовского моря», – сообщили в Кремле.

Также пресс-служба сообщила, что Путин и Эрдоган настроены развивать сотрудничество РФ и Турции, в том числе в энергетике.

В пресс-службе Кремля сообщили: «Выражен настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетической сфере».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»