В ООН проголосовали за сотрудничество с подконтрольным Талибану* Афганистаном

Совет безопасности ООН проголосовал за установление официальных связей с Афганистаном, находящимся под контролем движения Талибан*, – сообщают СМИ.

Сообщается, что «За» проголосовали почти все – 14 участников заседания, – от голосования воздержалась только Россия.

СМИ обращают внимание, что новым властям страны еще предстоит признание со стороны международного сообщества, так как движение Талибан* до сих пор официально не признано ни одним государством мира.

Напомним, что Талибан* в июле-августе 2021 года практически без сопротивления взяло под свой контроль все провинции Афганистана. 15 августа боевики движения вошли в столицу страны Кабул, откуда спешно бежали президент Ашраф Гани и члены его правительства и войска НАТО.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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