Страны G7 продолжат усиливать давление на Россию

МИД Германии по итогам совещания глав МИД G7 в четверг, 17 марта, заявил, что главы внешнеполитических ведомств «семерки» считают, что санкции «оказали существенное влияние на экономику» России, в связи с чем они выразили готовность увеличить давление на Россию на фоне ее спецоперации на Украине, – сообщает ТАСС.

В заявлении МИД стран G7, опубликованном по итогам прошедшей видеоконференции, говорится, что стороны были едины во мнении, что введенные против РФ санкции «оказали существенное влияние на экономику» РФ. В заявлении также отмечается, что эти санкции «направлены против тех, кто несет ответственность за незаконное нападение на Украину, а не против российского гражданского общества».

«G7 готова усилить это давление», – отмечается в заявлении

Следует отметить, в то же самое время комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США принял законопроект, нацеленный на оказание помощи Украине в обслуживании и сокращении ее внешнего долга, а также привлечение Киевом денежной помощи из-за рубежа на льготных условиях.

В четверг, 17 марта, законопроект был одобрен комитетом нижней палаты Конгресса в результате устного голосования, не сопровождавшегося официальным подсчетом. Отмечается, что его приняли наряду с пакетом антироссийских законопроектов, предусматривающих введение различных санкций в отношении Москвы за специальную операцию на Украине.

Сообщается, что теперь документ будет направлен на рассмотрение Палаты представителей полного состава.

Берлин, Иван Бабурин

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