Российские войска продолжают освобождать населенные пункты в Донбассе

Официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в четверг, 17 марта, сообщил, что вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождать населенные пункты в Донбассе, уничтожать технику и живую силу противника.

Представитель минобороны РФ, в частности сказал: «Продолжая успешное наступление, вооруженные силы РФ взяли под контроль населенные пункты Новомайорское и Пречистовка. Продвижение за день составило 10 километров».

«В течение дня авиацией и средствами противовоздушной обороны воздушно-космических сил России сбит в воздухе: один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Белки, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2», – сообщил Игорь Конашенков.

Кроме того, представитель минобороны сказал, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 29 военных объектов Украины. Среди них: одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, включая один полевой подвижный пункт управления бригады, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 182 украинских самолета и вертолета, 177 беспилотных летательных аппаратов, 1393 танка и других боевых бронированных машин, 134 реактивные системы залпового огня, 523 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1182 единицы специальной военной автомобильной техники», – сообщил генерал-майор Конашенков.

Москва, Иван Бабурин

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