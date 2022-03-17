Из Мариуполя за сутки эвакуировано более 40 тысяч мирных жителей

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 17 марта, сказал, что за последние сутки из Мариуполя была обеспечена безопасная эвакуация почти 43 тыс. человек.

В ходе брифинга Михаил Мизинцев сообщил: «В результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции сегодня обеспечена безопасная эвакуация из города еще 42 992 человек. Кроме того, в город было передано 134 тонны медикаментов, предметов первой необходимости, продовольствия».

Также начальник Национального центра управления обороной сообщил, что на киевском и харьковском направлениях эвакуировали 3144 человека на автобусах и личных автомобилях. Всего за сутки с просьбой об эвакуации обратились более 7,5 тыс. мирных граждан Украины и иностранцев.

Также представитель минобороны заявил, что всего в Россию хотело бы уехать более двух с половиной миллионов украинцев.

«На сегодняшний день в базе данных учтено уже 2 696 239 человек, желающих эвакуироваться, почти из двух тысяч населенных пунктов Украины», – сказал генерал-полковник Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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