США продолжают угрожать Китаю из-за поддержки России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 17 марта, заявил, что президент Байден в пятницу, 18 марта, во время переговоров заявит китайскому руководству, что Соединенные Штаты предпримут меры, если выяснится, что КНР поддерживает действия России на Украине, – сообщает РИА Новости.

Блинкен, выступая перед журналистами, заявил: «Президент Байден проведет переговоры с председателем Си завтра и даст ясно понять, что Китай будет нести ответственность за любые предпринимаемые им действия по поддержке российской агрессии».

«Китай, отказываясь осудить агрессию и представляясь нейтральной стороной, кажется, двигается в обратном направлении. США озабочены тем, что КНР рассматривает возможность прямой помощи России по части военного оборудования на Украине», – заявил глава Госдепа.

Блинкен также добавил, что США «не будут сомневаться в том, чтобы предпринять меры» в отношении Пекина.

Госсекретарь также заявил, что Вашингтон «продолжает призывать все страны, особенно те, что имеют непосредственное влияние на Россию, применить любые способы воздействия, чтобы заставить Москвы завершить начатую войну».

«Мы считаем, что особенно Китай несет особую ответственность в применении своего влияния на президента Путина для защиты международного правопорядка и принципов, которые он (Китай), по его заявлениям поддерживает», – сказал глава государственного департамента США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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