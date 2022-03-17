Поставки оружия из США на Украину идут непрерывно

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в четверг, 17 марта, заявила, что поставки оружия США на Украину идут раз в день или раз в два дня, – сообщает ТАСС.

В ходе регулярного брифинга Псаки, отвечая на вопрос о том, когда Украине будет передана дополнительная военная помощь на $800 млн., о выделении которой было объявлено накануне, заявила: «Мы осуществляем поставки или перевозки каждый день или каждые пару дней и, конечно, у министерства обороны США была бы более подробная информация. Но, лишь за последние две недели мы сумели успешно и эффективно передать военную помощь на 300 млн. долларов украинцам на местах. Мы будем прилагать усилия, чтобы продолжить быстро предоставить технику».

Со своей стороны генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок заявил, что понимает отчаяние президента Украины Зеленского и продолжит поставки вооружений на Украину, – сообщает ТАСС.

«Я полностью понимаю фрустрацию и отчаяние президента Зеленского и украинского народа, поскольку они находятся в чрезвычайно сложной ситуации», – заявил Столтенберг.

По словам генсека североатлантического альянса, жители Украины «видят гражданские жертвы и разрушения каждый день, поэтому НАТО активизировала поддержку Украины, включая поставки продвинутых противовоздушных и противотанковых систем, горючего, боеприпасов».

Следует отметить, что глава блока НАТО также признался в том, что альянс помогал развивать украинскую армию с 2014 года и «подготовил десятки тысяч украинских солдат, которые сейчас на передовых позициях».

Вашингтон, Иван Бабурин

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