Россию и Белоруссию лишили нормальных торговых отношений в США

Законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией одобрила в четверг, 17 марта, палата представителей Конгресса США, – сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания, которая ведется на сайте Конгресса.

Сообщается, что в поддержку инициативы высказались необходимые для ее утверждения две трети законодателей. Теперь закон должен рассмотреть Сенат.

Следует отметить, что приостановка нормальных торговых отношений означает, что российский и белорусский импорт лишится на американском рынке режима наибольшего благоприятствования, который является одним из основополагающих принципов деятельности Всемирной торговой организации (ВТО) и предполагает, что договаривающиеся стороны обязуются предоставить друг другу такие же благоприятные условия в области экономических и торговых отношений, как и любому третьему государству.

Вашингтон, Иван Бабурин

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