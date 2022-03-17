В Эстонии заканчиваются деньги для украинских беженцев

Министр социальных дел Эстонии Сигне Рийсало в четверг, 17 марта, заявила, что в республике заканчиваются деньги, выделенные для размещения беженцев с Украины, – сообщает портал Delfi.

Рийсало в ходе общения с журналистами сказала: «Сейчас у государства нет полной картины, сколько было потрачено денег на мероприятия, связанные с приемом беженцев с Украины. Известно, что выделенные на их размещение 1,3 миллиона евро вот-вот закончатся, и в правительстве продолжилось обсуждение, на какие неотложные цели нужно найти денег в государственном бюджете».

Также эстонский министр сообщила, что в Брюсселе на совещании министров социальных дел стран-членов ЕС все сошлись на том, что нужно, в дополнение к уже имеющимся социальным фондам, создать дополнительный финансовый механизм для разрешения проблем с большим числом беженцев.

«Конечно, деньги – это узкое место, особенно в странах, где нагрузка выше. Помимо приграничных стран Эстония оказалась довольно привлекательным государством для беженцев», – сказала Сигне Рийсало.

Следует отметить, что по последним данным МВД Эстонии в страну прибыли уже более 23 тысяч беженцев с Украины. В начале военной спецоперации на Украине власти Эстонии говорили о возможности принять 2-3 тысячи беженцев. На прошлой неделе правительство республики пришло к мнению, что Эстония готова принять уже 10 тысяч человек.

Таллинн, Иван Бабурин

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