Своими поставками оружия на Украину США подливает бензин в огонь

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации в четверг, 17 марта, заявил, что США своей передачей военной помощи Украине подливает бензин в огонь, – сообщают СМИ.

«Вы только подливаете бензин в огонь, Украина остается для Запада пешкой в геополитической борьбе», – заявил российский дипломат.

Также Василий Небензя высказался на тему украинских нацистов, удерживающих Мариуполь и прикрывающихся минными жителями, как «живым щитом».

Постпред РФ сказал: «Мариуполь скрывает много доказательств преступлений украинских радикалов, поэтому они за него так цепляются».

Следует отметить, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на заседании Совбеза ООН сообщил, что гуманитарные конвои ООН не могут въехать в Мариуполь и Сумы.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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