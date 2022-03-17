Россия отменила голосование в СБ ООН по своей резолюции из-за давления на коллег со стороны Запада

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя РФ на заседании Совета безопасности организации в четверг, 17 марта, заявил, что Россия отменила голосование по своей гуманитарной резолюции о ситуации на Украине из-за давления на коллег со стороны Запада.

«На нас выходят коллеги из многих делегаций и жалуются на беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнеров, вплоть до экономического шантажа и угроз. США и Албания распространили письмо, в котором членов ООН призывают не спонсировать (не становиться соавторами, – прим. ред.) нашу резолюцию. Мы понимаем, как этим странам непросто противостоять этому натиску, поэтому приняли решение пока не запрашивать голосование по этому проекту, но проект резолюции мы не отзываем», – заявил Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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