Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира

Группа европейских политиков в четверг, 17 марта, выдвинули президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира, – сообщают Известия со ссылкой на Telegram-канал издания УНИАН.

Отмечается, что Зеленского на премию выдвинула группа европейских политиков, состоящая из бывших и действующих министров и депутатов европейских государств.

В заявлении инициативной группы говорится: «Весь народ Украины поднялся на сопротивление силам авторитаризма. Мы верим, что сейчас самое время показать украинцам, что мир на их стороне».

Также авторы прошения о выдвижении Зеленского на премию мира заявляют, что народ Украины борется за сохранение демократии и самоуправления.

В своем письме инициаторы просят членов Нобелевского комитета продлить процедуру выдвижения до 31 марта, так как она уже была завершена 1 февраля.

«Мы понимаем, что это нарушение процедуры, но верим, что оно оправдано из-за текущей беспрецедентной ситуации», – пишут авторы послания Нобелевскому комитету.

Киев, Иван Бабурин

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