Постпред РФ при ООН заявил о фактах причастности США к биолабораториям на Украине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации в пятницу, 18 марта, заявил, что есть факты, подтверждающие причастность США к управлению биолабораториями на Украине, – сообщают СМИ.

На заседании Совбеза ООН российский дипломат, в частности, сказал: «Представители Госдепартамента США продолжают «путаться в показаниях» и утверждать, что США якобы не участвуют в управлении какими-либо биолабораториями на территории Украины. Но факты говорят об обратном».

«Минобороны России изучает полученные от сотрудников украинских биолабораторий материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины. Из документов следует, что помогали американские коллеги не, как они утверждают, украинскому минздраву, а украинскому минобороны. Общий объем финансирования составил 32 млн. долларов», – заявил Небензя.

Постпред РФ при ООН в ходе заседания сказал, что последствия разработок США в биолабораториях на Украине «могли бы затмить пандемию».

«Находятся все новые свидетельства того, что в центре Восточной Европы вплоть до последнего момента велась опасная военно-биологическая деятельность, последствия которой в любой момент могли выплеснуться за пределы этой страны и даже региона. Масштаб жертв в том числе среди населения европейских стран в таком случае сложно даже себе представить. Возможно, что на его фоне померкла бы даже эпидемия коронавируса», – заявил Василий Небензя.

«Документально подтверждена причастность Харьковского института к проведению работ по сбору штаммов вирусов птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер. Находятся все новые свидетельства того, что в центре Восточной Европы вплоть до последнего момента велась опасная военно-биологическая деятельность, последствия которой в любой момент могли выплеснуться за пределы этой страны и даже региона», – сообщил российский дипломат участникам заседания Совета безопасности ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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