Россия и Украина сблизились в позициях о нейтральном статусе

Глава делегации России, помощник президента РФ Владимир Мединский в пятницу,18 марта, заявил, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах, – сообщают СМИ.

Глава российской делегации Мединский, в частности, сказал: «Нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах, вместе с тем, что в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины.

Продвижение переговорных позиций сторон по таким темам, как денацификация и демилитаризация Украины, по словам Мединского, можно оценить по-разному.

«Что касается демилитаризации, я бы сказал, 50 на 50. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать. Ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон называть не буду», – отметил он.

На вопрос о возможной встречи президентов России и Украины глава российской делегации ответил, что прежде чем говорить о встрече Путина и Зеленского, нужен текст договора.

Также Мединский отметил, что призыв советника руководителя офиса президента Украины Арестовича к ведению «рельсовой войны» может сильно навредить переговорному процессу.

Москва, Иван Бабурин

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