Twitter подверг цензуре зампостпреда РФ при ООН

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в пятницу, 18 марта, сообщил, что соцсеть Twitter заблокировала учетную запись из-запубликации, в которой он опроверг утверждения о причастности России к удару по роддому в Мариуполе. Об этом он

В своем Telegram Полянский сообщил, что в публикации от 9 марта он проинформировал о том, что 7 марта Россия на Совбезе ООН предупредила, что роддом в Мариуполе, по которому якобы нанесли удар российские ВС, был «задолго до этого превращен украинскими националистами в огневую точку» и что все врачи и пациенты покинули госпиталь.

Российский дипломат также сообщил: «С учетом этого утверждения о жертвах выглядят очевидным фейком. Так я и написал, выразив сожаление, что в его распространении участвует ООН».

По словам зампостпреда РФ при ООН, администрация Twitter сочла эту запись нарушающей правила, которые запрещают «участвовать в целенаправленной травле, подстрекать других к участию в ней, включая пожелания физического ущерба».

Полянский назвал цензуру Twitter «иллюстрацией того, насколько на Западе в реальности заинтересованы в свободе слова и готовы слышать альтернативные точки зрения».

Полянский также отметил, что число подписчиков его англоязычного Twitter в последние дни достигло 22 тыс. и его часто цитировали в западных СМИ, поэтому его деятельность в сети стала неудобной для западных коллег, а Twitter «просто взял под козырек».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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