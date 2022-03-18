Путин и Макрон снова поговорили по телефону

Телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся в пятницу, 18 марта, по инициативе французской стороны, – сообщает Кремль.

В ходе телефонной беседы с Эммануэлем Макроном «президент России вновь подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российские военные делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, организуют гуманитарные коридоры» – рассказали в пресс-службе Кремля.

Также сообщается, что Владимир Путин обратил внимание президента Франции на многочисленные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами, в частности, массированные обстрелы городов Донбасса

«Лидеры двух стран обсудили положение дел на переговорах российских и украинских представителей, президент России изложил принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей», – сообщили в Кремле.

Москва, Иван Бабурин

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