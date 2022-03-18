Украинские спецслужбы готовят провокацию в Днепропетровске

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в пятницу, 18 марта, заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) заминировала один из корпусов городской больницы в Днепропетровске и планирует обвинить в ее подрыве российскую сторону.

Следует отметить, что Конашенков особо подчеркнул, что «никаких боевых задач по поражению здания больницы, других зданий в Днепропетровске у российской авиации не было и нет»

«По имеющейся у нас достоверной информации, в Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины, эвакуировав персонал и медицинских пациентов, заминировали один из корпусов городской больницы № 2, на улице Нигояна. Подрыв заминированного здания больницы будет осуществлен СБУ во время пролета над Днепропетровском, подчеркиваю, любого российского самолета», – заявил представитель российского минобороны.

Игорь Конашенков также сказал, что «киевский националистический режим постарается использовать прибывших в Днепропетровск представителей западных СМИ для совершения крупной провокации. Именно поэтому российская сторона предупреждает о действиях националистов».

Москва, Иван Бабурин

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