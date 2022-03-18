Ради спасения мирных людей российские военные готовы выпустить бандитов из Мариуполя

Начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в пятницу, 18 марта, заявил, что Россия сообщала Киеву о готовности открыть гумкоридоры и выпустить всех бандитов из Мариуполя в любом направлении, чтобы спасти город и людей, – сообщают СМИ.

«Россия готова гарантировать жизнь националистам, сложившим оружие в Мариуполе», – заявил представитель минобороны РФ.

Также Михаил Мизинцев рассказал, что националисты ведут переговоры с Киевом по разблокированию Мариуполя и направлении им поддержки.

«Они понимают, что уже не способны выполнять задачи», – сообщил представитель минобороны.

Мизинцев также сказал на брифинге, что из Киева звучит риторика о том, что боевики должны пожертвовать собой для общей победы и им будет присвоен статус «мучеников Мариуполя».

«За сегодняшнюю ночь 93 из них ликвидированы, места нахождения остальных установлены по пеленгу радиопереговоров. Вопрос их уничтожения – это вопрос короткого времени», – сказал генерал-полковник Мизинцев.

Начальник национального центра управления обороной также рассказал, что «за последние двое суток часть боевиков численностью от 150 до 200 человек, используя гуманитарные коридоры, переодевшись в гражданскую одежду, дезертировало из города и теперь разрозненными группами по 10-15 человек передвигаются в запорожском направлении по проселочным дорогам.

Москва, Иван Бабурин

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