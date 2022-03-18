Байден пообещал Китаю «последствия» за поддержку России

Высокопоставленный представитель администрации США в пятницу, 18 марта, после общения президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что президент Соединенных Штатов предупредил лидера Китая о последствиях, если выяснится, что Пекин поддерживает операцию РФ на Украине, – сообщает РИА Новости.

В ходе телефонного брифинга представитель Белого дома сказал, что Байден ясно дал понять, что будут последствия, «если Китай предоставит помощь России».

«Байден заявил Си Цзиньпину о последствиях, которые ожидают Китай в том случае, если тот решит оказать материальную поддержку России на фоне проходящей на Украине спецоперации», – заявили в Белом доме.

Чиновник также сообщил, что президент обещал реакцию не только от США, «но и от всего мира», отказавшись при этом «обсуждать публично наши возможности».

Сообщается, что основной темой состоявшегося разговора Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина стала спецоперация России на Украине. Президент США изложил видение Вашингтона и союзников по данному вопросу.

В заявлении Белого дома, обнародованном по итогам беседы двух лидеров, говорится: «Основным фокусом разговора стало неспровоцированное вторжение России на Украину. Президент Байден изложил видение США, наших союзников и партнеров по данному кризису».

«Президент также подтвердил, что политика США в отношении Тайваня остается неизменной, и подчеркнул, что США продолжают выступать против любых односторонних изменений статуса-кво», – заявили в Белом доме.

Со своей стороны председатель КНР Си Цзиньпин после разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что отношения Америки и Китая все еще остаются напряженными «из-за тупика, созданного Дональдом Трампом».

«Отношения США и КНР еще не вышли из тупика, созданного при Трампе, наоборот, сталкиваются с еще большими вызовами, особенно из-за Тайваня», – сказал Си Цзиньпин.

Кроме того, председатель КНР добавил, что США и НАТО должны установить диалог с Россией и учесть ее обеспокоенность для устранения «подлинных причин кризиса на Украине».

Сообщается также, что лидеры обеих стран согласились с важностью поддерживать открытыми линии связи для регулирования конкуренции между государствами.

Вашингтон, Иван Бабурин

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