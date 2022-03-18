МИД РФ: Россия не сожалеет о прощании с Советом Европы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по поводу выхода России из Совета Европы (СЕ), сказала, что Россия «нисколько не сожалеет о прощании» с этой структурой, – сообщается на сайте внешнеполитического ведомства

В своем комментарии официальный представитель МИД России, в частности, заявила: «О прощании с таким Советом Европы нисколько не сожалеем. А есовским чиновникам рекомендовали бы озаботиться серьезными проблемами с правами человека на пространстве Евросоюза».

«В результате русофобской активности западников эта структура (СЕ, – прим.ред.) теряет смысл своего существования. Поставив служение блоковым интересам выше собственных уставных целей, СЕ превратили в послушный инструмент Евросоюза, НАТО и их сателлитов», – сказала Захарова.

Москва, Иван Бабурин

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