В Белом доме не исключают введение санкций против Китая

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу, 18 марта, заявила, что США рассматривают возможность введения санкций против Китая, если Пекин поддержит Москву в ситуации вокруг Украины, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на соответствующий вопрос, Псаки сказала: «У нас есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены и санкции – один из инструментов».

Пресс-секретарь Белого дома также заявила, что президент США ясно изложил лидеру КНР возможные последствия, «но публично они не будут озвучены, поскольку сохранение их между официальными лицами считается более эффективным».

«США все еще обеспокоены, что Китай может предоставить помощь России в контексте спецоперации на Украине», сообщила Псаки.

Со своей стороны высокопоставленный представитель американской администрации сказал журналистам, что Джо Байден в ходе состоявшегося в пятницу, 18 марта разговора с Си Цзиньпином не выдвигал каких-либо требований, а лишь изложил видение Вашингтона относительно текущей ситуации вокруг Украины.

«Президент США, в действительности, не выдвигал Китаю каких-либо конкретных требований. Он лишь изложил свое видение относительно ситуации и того, что он считает важным, а также обозначил последствия определенных действий», – заявил высокопоставленный американский чиновник.

Вашингтон, Иван Бабурин

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