Германия исчерпала возможности безвозмездных поставок оружия Украине

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в пятницу, 18 марта заявила, что возможности Бундесвера в вопросе поставок оружия Украине практически исчерпаны, – сообщает радиостанции Deutschlandfunk

Комментируя ситуацию с поставками оружия на Украину, Ламбрехт сказала: «Возможности предоставления вооружений через Бундесвер исчерпаны. Мы изучаем, какие возможности существуют сверх того».

«Существует еще вариант покупки Киевом оружия», – заявила глава минобороны ФРГ и уточнила, – «это путь, который осуществляется через минэкономики, поскольку в таком случае мы говорим уже об экспорте вооружений».

Следует напомнить, что в Германии недавно уже говорили о том, что страна не может «наколдовать оружие».

Берлин, Иван Бабурин

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